Yolanda Díaz reclama als empresaris un pacte contra la precarietat

La vicepresidenta Tercera, Yolanda Díaz, ha reclamat a les Jornades del Cercle d'Economia un gran pacte contra la precarietat i l'atur juvenil, i ha apostat per una reforma laboral que comporti un mercat de treball més estable.

"Cal canviar el model productiu i també la cultura. Hi ha d'haver un pacte per la indústria, però també un pacte contra la precarietat en aquest país. És vergonyós ", i ha afegit que la formació és clau tot i que no suficient.

Alvarez i Garamendi apunten a l’FP

Una reforma que també reclama el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, qui ha exigit un gran consens per fer ús dels fons europeus. Un posicionament que ha arrencat els aplaudiments del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, qui per contra ha rebutjat la reforma laboral.

Tots dos dirigents han apuntat que el col·lectiu de treballadors de més de 50 anys també s'està veient expulsat del mercat laboral.

Álvarez ha assegurat que si es vol "treure als joves de la precarietat i canviar el model productiu", s'ha d'apostar per la FP i, en concret, per la formació dual, encara que reconeix que no es pot fer en 24 hores. Garamendi ha reivindicat la formació i ha recordat que a Espanya hi ha una alta qualificació universitària, però que el nombre de persones amb FP és reduït: "Mentre això no es canviï les empreses, especialment les industrials, tindran problemes per a ocupar els llocs de treball que ofereixen.