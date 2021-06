Els pastissers artesans de Catalunya preparen la nova campanya de coques de Sant Joan amb optimisme. Coincidint amb el relaxament de les restriccions i la possibilitat de fer trobades de més persones, aquest any recuperen formats més grans. Enguany confien vendre 1,8 milions de coques en el conjunt del territori, una xifra similar a l'any passat. Pel que fa a les més sol·licitades, la coca de crema i la de llardons són les varietats que tenen més sortida aquests dies.

Els pastissers artesans de Catalunya viuen amb "il·lusió" aquest Sant Joan ara que la pandèmia i les restriccions permetran una major "normalitat" i fer trobades de més persones. És per això que aquest any han decidit elaborar coques amb formats més grans, tal com anaven fent abans de la covid-19. "Recuperem les coques d'un 1 kg i 1,5 kg", explica a l'ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró.

Les més venudes El que no canviarà aquest any serà el rànquing de les varietats més venudes. Al capdavant continua la tradicional coca de crema, seguida de la de llardons i la que porta fruita. Alguns establiments també aposten per altres ingredients mascarpone, taronja o xocolata per ampliar l'oferta i ajustar-se als diferents paladars.



L'increment de les matèries primeres es veurà lleugerament repercutit en el preu respecte a l'any passat, al voltant d'un 2% més. Excepte el pinyó, que és una mica més econòmic que fa un any, la resta de matèries com ara mantegues, làctics i ous s'han "apujat força" i molt especialment l'electricitat. Elies Miró fent coques de Sant Joan el 17 de juny del 2021