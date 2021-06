Cristina 'Motxa' Barceló, jugadora d'hoquei patins

Avui ha visitat el Desmarcats la Cristina 'Motxa' Barceló, jugadora del Club Patí Voltregà. La Gironina ha decidit penjar els patins després de 13 temporades a l'elit de l'hoquei. Farà 34 anys l'11 d'agost i es retira de les pistes com a jugadora, tot i que continuarà com a entrenadora dels equips de base del Voltregà: "La gent que està tan vinculada a aquest esport, intentem no deixar-ho", ha dit.

Una vida en blanc-i-blau A Sant Hipòlit hi va arribar provinent del Salt i sempre ha estat fidel als colors blanc-i-blaus. Hereva del braçal de capitana de l'Anna Romero, ha guanyat 6 Copes d'Europa, 5 Lligues i 4 Copes de la Reina amb l'entitat osonenca. Gràcies al Voltregà, va poder ser internacional amb Espanya i va obtenir el Mundial 2008 i l'Europeu del 2009. “��️ @motxa55: "No hi ha res millor que el @cpvoltrega"



