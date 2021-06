Dídac Plana, jugador del FC Barcelona de futbol sala

Avui hem parlat amb el porter del Barça de futbol sala, Dídac Plana. Els blaugrana van vèncer al Palma en una pròrroga vibrant i van certificar l'accés a la gran final i el bitllet per jugar la propera temporada a la Champions: "És molt important per nosaltres, perquè tant el club, com l'afició es mereixen ser-hi", ha dit.

Un guió inesperat El Palma va saber frenar bé l'atac culer i, a més, va ser molt efectiu davant la porteria del Dídac. Amb gols de Marlon i Raúl Campos, els visitants van marxar al descans amb un avantatge de 0 a 2 al marcador: "Al vestuari vam pulir alguns detalls en atac i vam decidir posar dues marxes més per poder donar la volta al marcador. Havíem de ser molt més agressius", ha explicat. “��Gran inici de la segona meitat del @FCBfutbolsala



��️ @didacplana: "Vam decidir posar dues marxes més"



��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOFdLH pic.twitter.com/FJGSTipgpx“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 17, 2021 Afortunadament, el Barça va poder capgirar el marcador i va marcar 4 gols només començar la segona meitat. El partit es va decidir a la pròrroga. Els blaugrana esperaran a la final al guanyador del Valdepeñas - Llevant: "Qualsevol dels dos arribarà amb la il·lusió de classificar-se per la Champions, un fet inèdit", ha recordat. “@VinaAlbaliFS o @LUDfutbolsala?



�� Quin rival prefereix el @didacplana per la final?



��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOFdLH pic.twitter.com/h1zYXfYWr7“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 17, 2021