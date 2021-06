Entrevista a Helena Casas, ciclista olímpica

Avui al Desmarcats ens ha visitat Helena Casas, ciclista en pista en proves de velocitat. La vilasecana de 32 anys és especialista en keirin, una prova a l'sprint d'origen japonès. L'Helena va arribar a ser número 1 del món en aquesta modalitat a inicis d'aquest 2021 i actualment ocupa el sisè lloc del ranking mundial. Psicòloga de professió, va aconseguir un diploma olímpic als Jocs de Rio però malauradament no s'ha pogut classificar per als d'aquest estiu a Tòquio. En el seu palmarès hi ha també una plata en una Copa del Món de keirin i un bronze europeu.

El keirin, una competició d'estratègia El keirin és un esport d'origen japonès, literalment traduït com a "anella de competició". és una forma de cursa on els ciclistes de pista corren cap a la victòria perseguint a contrarrellotge a una persona que va en un vehicle a motor o no. L'Helena ens ha explicat el seu origen: "Després de la Segona Guerra Mundial, quan no es podia apostar a les curses de cavall, es va començar a fer amb persones". “❓ Què és el keirin?



