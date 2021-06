Jesús Aicardo: "És un plaer lluir el braçalet de capità després de 9 anys al Barça"

Un dels capitans del Barça de futbol sala, Jesús Aicardo analitza el segon partit de semifinals de la lliga contra el Palma Futsal. Si els blaugranes guanyen demà al Palau Blaugrana (20 hores, en directe per Teledeporte), aconseguiran el bitllet per a la final i, a més, s'adjudicaran plaça de Champions per a la temporada que ve. El jugador gadità també comenta la seva llarga i exitosa trajectòria a Barcelona.

Els petits detalls

Aicardo té clar que el segon duel contra el Palma no serà gens fàcil, per més que el Barça jugui a casa: "es decidirà per petits detalls i esperem passar a la final. Per a aconseguir-ho haurem de patir i competir molt, i tant de bo, tanquem l'eliminatòria". Jesús Aicardo, sense dubte, va ser el protagonista del primer assalt d'aquesta semifinal, ja que va decidir el matx a la pròrroga amb un golàs des de camp propi: "va ser una jugada d'estratègia i també vaig tenir sort, perquè tot plegat va sortir com va dir l'entrenador".