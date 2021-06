Entrevista a Ignacio Ávila, ciclista paralímpic, i Marc Ribas, tècnic creador de l'Ignasiana BTT

Avui han visitat el Desmarcats, Ignacio Ávila i Marc Ribas, per presentar-nos la primera edició de la Ignasiana en bicicleta de muntanya. Una ruta de 115 km que comença a Verdú i que acaba a Manresa. L'Ignasiana no és només una pedalada, sinó que convida a seguir un camí que recorda la superació d'un pelegrí que el va fer per primera vegada fa 500 anys. A més, l'Ignacio Ávila es prepara per assistir als que serien els seus sisens jocs paralímpics, aquesta vegada, a Tòquio.

Una ruta... no competitiva? La Ignasiana té com a objectiu fer turisme de quatre comarques catalanes mentre es gaudeix amb una ruta en bicileta. En principi, no és cap competició. Diem en principi, perquè cadascú es posa els limits competitius. L'Ignasi Ávila, per exemple, ens explica que durant la ruta, ells van apretar: "La vena competitiva va acabar sortint", ha explicat rient, "fins i tot vam tenir un problema mecànic, vam trencar el fre".



Un Mundial poc alentador L'Ignasi ha arribat recentment de Portugal. Els últims dies els ha passat a Cascai, on s'ha dut a terme el Mundial de ciclisme paralímpic. La selecció espanyola va fer una molt bona actuació, 13 medalles: 3 ors, 8 plates i 2 bronzes. Però al tàndem Ávila-Font no els van sortir les coses com havíen desitjat: "No vam estar al nivell que ens agradaria tenir. No ho vam fer bé en aquesta última prova abans que anunciéssin la llista pels Jocs. Esperem que el seleccionador compti amb nosaltres", ha dit.



