Jan Margarit: "Tot i que elÂ Puigmal Ã©s el meu tros preferit, aquest any em va costar molt"

Avui ens ha visitat al plató del Desmarcats, Jan Margarit, corredor de trails. Aquest cap de setmana ha disputat la mítica competició de trail running, l'Olla de Núria i s'ha proclamat campió de Catalunya. El corredor de Matadepera ha estat el primer català a atravessar la línia de meta i el 13è de la general en una edició marcada per la calor.

Ja ben arribat el mes de juny, Jan Margarit ha estrenat la temporada de calor a l' Olla de Núria en una carrera de dues hores i quart . El campió de Catalunya confessa que la calor era intensa, tot i que en altura hi ha una mica de vent fresc. Al plató ha donat alguns consells per tal de conscienciar a la ciutadania de la importància de la pràctica esportiva de forma segura en dies calorosos: "El primer és la gorra perquè el sol al cap no ajuda i així s'evita l'impacte directe, que ens pot cremar". També ha esmentat la importància de portar un cinturó d'hidratació "per portar petites cantimplores amb aigua o beguda isotònica i recuperar sals minerals" , esmenta. I, per últim i no més important, portar roba còmoda i evitar les hores de màxima calor .

Patint al Puigmal, gaudint al final

Tot i acabar com a primer català a l'Olla de Núria, el corredor confessa que no va ser del tot fàcil i que va patir en alguns moments: "Tot i que el Puigmal és el meu tros preferit, aquest any em va costar molt". Passat el tram més dur, va coincidir a dalt amb els primers catalans i espanyols, fet que el va ajudar anímicament a seguir rendint al seu màxim possible en aquells instants: "estar amb ells em va donar una mica més de motivació". El Jan explica que va continuar esforçant-se perquè sabia quin nivell tenien i volia seguir-los per no deixar-los escapar. Va esperar a l'última baixada per "atacar i treure tot el que em quedava", així ho explica un dia després. Valorant la carrera de diumenge afirma que està content amb el resultat final perquè "tot i no ser el millor dia, vaig aconseguir salvar la cursa i no tirar la tovallola; amb això em quedo".