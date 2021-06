Andrés Suárez: "Cuando tocas en el metro no te aplaude nadie"

El cantautor gallego Andrés Suárez ha estado con nuestros compañeros de Tarde lo que tarde de RNE parar hablar de su gira, pero también de su nuevo libro titulado, A través de tus ojos.

Asegura que todo lo que canta lo ha vivido. Le recomendaron que no fuera cantautor pero él recuerda sus comienzos en el metro de Madrid. Desde aquellos días han pasado muchas cosas. Entre otras la irrupción en nuestras vidas de una pandemia: "Manteniendo la cifra de contagios en conciertos, que es cero, se puede disfrutar de ellos. Tengo muchos conciertos este verano. Todos necesitamos conciertos en general, y humor, teatro, cine, esa evasión de la realidad es necesaria La gente se abraza en sus asientos. De vuestra labor poco se habla, que es la de retransmitir el horror, durante una hora se olvida el COVID con los conciertos", ha asegurado el artista a nuestros compañeros Julia Varela e Imanol Durán.

Andrés Suárez es el título de su último disco y cumple un año de vida: " Ponerle mi nombre al disco puede resultar vanidoso pero soy muy tímido . Los productores escucharon las canciones y me obligaron a nombrarlo así. Este eres tú. Estás contando tu vida y me atreví y lo pasé realmente mal. Yo me escondía de algún modo, no me mola ver mi cara en la portada. Pero me sentí bien, al principio mucho vértigo . Me apetecía mucho contar mi vida y me quedé agusto".

Andrés venía de llenar todo en 2019, grandes recintos, pero en lo personal también le ha cambiado, "no creo esa frase Disney de seremos mejores. Me acordé mucho de los míos, y tuve tiempo de llamar a mi madre. Pienso que nos hicieron más fuertes pero no creo en que haya cambiado el mundo. En este infierno hay momentos buenos. Me acordaré de estos conciertos seguros. La gente te abraza con los ojos ".

Toda una vida sobre los escenarios

Lleva una manita colgando del cuello, porque le protege de las meigas: "me protege de muchas cosas, no solo de las brujas y me la pongo porque mi madre me dijo te lo tienes que poner y si tu madre te dice que te lo pongas, te lo pones y punto. [...] Si no has cantado para dos, no tienes ni idea de cantar para más personas. Hace 14 años no tenía melena, en mi primer disco me corté el pelo pero no sé por qué, yo tenía ganas de vivir, no quería dormir, para mí era una pérdida de tiempo. Llegué a Madrid desde un tren de Ferrol, y llegué a Plaza España. No había nadie y bajó Millán Salcedo, me quedé impresionado. Al principio empecé a tocar en el metro. Tenía muchas ganas y aprendí. Cuando tocas en el metro no te aplaude nadie. Cantaba "Lucha de gigantes" y la gente se sentía más cómoda porque reconoce la canción", ha rememorado el cantante.

Ha publicado A través de los ojos, su segundo libro: "admiro profundamente a los escritores, y me siento un poco intruso. Me vi capacitado para escribir algo de más de tres minutos. Un folio en blanco es un espejo y mirarse al espejo es muy jodido. Admito mucho a los maestros. Y hoy en día me deja asombrado la cantidad de escritores buenos que hay. Yo no puedo decirte que soy un poeta, soy un aprendiz de. Es muy importante no perder la humildad. Soy aprendiz de muchas cosas, no sé si es buen o mal libro pero está lleno de verdad", ha concluído el cantante.

Andrés Suárez estará de gira este verano en numerosas provincias de nuestro país: Madrid, Burgos, Alicante, Sevilla o Málaga son solo algunas de ellas. Si quieres saber si tocará cerca de ti, consulta todas las fechas y conciertos en su página web.