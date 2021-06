Santi Freixa: "Lo millor de l'Europeu és que és una preparació pels Jocs Olímpics"

Al Desmarcats hem parlat amb el Santi Freixa, exjugador de la selecció espanyola d'hoquei herba i actual entrenador de l’Amsterdam. Hem comentat el moment crític que viu l’equip espanyol masculí, després de caure derrotat a l’Europeu, i el pas a semifinals de l’equip femení després de l’empat davant la selecció d'Irlanda.

Cara i creu Santi Freixa va ser internacional amb Espanya durant 14 anys i va guanyar un or al Campionat d'Europa el 2005. Ara, des d'una altra perspectiva, en aquest cas com a entrenador, ha valorat l'actuació de l'equip femení a l'Europeu després d'empatar amb Irlanda i passar a les semifinals: "L'equip femení ha fet cara i creu amb un començament bo i efectiu, però es va trobar la número 1 del món: Holanda". Des d'aquell partit en què Espanya va perdre 2 a 0, Freixa afirma que: "Va abaixar els braços i va perdre la confiança". No obstant això, confessa: "Gràcies a l'últim gol que van marcar -gairebé a l'últim minut- davant Holanda, els hi va donar la possibilitat que, amb un empat amb Irlanda, es poguessin classificar per les semifinals". Un fet que l'exjugador valora positivament. “��️ Santi Freixa (@blognetsporting): "Hem d'estar contents del femení de què, amb l'empat davant Irlanda, s'hagin pogut classificar"



L'Europeu, una prova pels Jocs Olímpics La pandèmia ha estat un mal tràngol quant a la preparació, tant per la secció masculina com per la femenina, de la selecció espanyola d'hoquei herba. Amb la intenció d'aprofitar les ocasions, Freixa veu en l'Europeu una oportunitat: "El millor de l'Europeu és la preparació pels Jocs Olímpics, perquè en cada partit has de sumar; venim d'una situació per la Covid-19 en què hem tingut pocs partits i ara s'ha de millorar i guanyar competitivitat en direcció als Jocs Olímpics". “��️ Santi Freixa (@blognetsporting): "El millor de l'Europeu és la preparació pels Jocs Olímpics"



