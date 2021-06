África Zamorano: "L'objectiu principal era batre la meva millor marca per estar als Jocs Olímpics"

Al plató del Desmarcats hem parlat amb l’Àfrica Zamorano, nedadora del CN Sant Andreu. Ja té la mínima olímpica per Tòquio en els 200 metres esquena en batre la seva marca personal. Tot i tenir garantida la seva presència als Jocs Olímpics, ens ha confessat que és ambiciosa i que intentarà aconseguir una plaça més en els 200 metres estils.

Millorar la marca pròpia per obtenir la mínima olímpica

La nedadora catalana del CN Sant Andreu va aconseguir el desembre la plaça per Tòquio en els 200 metres esquena en el Trofeu Internacional Castalia-Castelló. Zamorano explica quina era el repte en aquest campionat: "L'objectiu principal era batre la meva millor marca per estar als Jocs". Un cop assolit, somia en fer rècord d'Espanya: "Se'm ressiteix una mica, però el podré batre d'aquí a poc i això em dóna l'impuls per seguir lluitant per aquesta prova".

També vol la mínima als 200 metres estils La catalana va ser cinquena a l'Europeu de Budapest. Inconformista per naturalesa, amb el bitllet per a Tòquio als 200 metres esquena, també vol classificar-se pels 200 estils: "No vaig fer la marca FINA 'A' que demanen per aconseguir la mínima, però vaig fer la FINA 'B' i amb aquesta marca intentarem competir també en aquesta prova". “��️ África Zamorano (@africazs): "No vaig fer la marca als 200m estils, però intentarem poder nadar en aquesta prova"



