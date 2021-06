L'atleta tarragonina de 35 anys, Marta Galimany explica quina preparació està seguint a pocs dies per a estrenar-se per primera vegada en uns Jocs Olímpics. Galimany va aconseguir, el febrer del 2020, mínima per a competir a la prova de marató, una disciplina que es disputarà a la ciutat japonesa de Sapporo per les dures condicions climàtiques de Tòquio.

Marató de Sapporo Marta Galimany valora positivament el canvi de Tòquio a Sapporo per a la marató i les proves de marxa atlètica, ja que així "es podran evitar una mica les condicions climàtiques de Tòquio que seran molt dures". Un canvi de localització a 1000 metres al nord i, per tant, amb més altitud per afavorir la salut de totes i tots els atletes. Sobre els entrenaments de les últimes setmanes, l'esportista de Valls explica que "estem en l'específic de marató i tots els entrenaments ja són de tirades més llargues, estem afegint bastant de quilometratge". “��‍♀️L'atleta de maratons @marta_galimany ens explica com prepara els Jocs de Tòquio



��Per la dura calor, les proves de marató i marxa es disputaran a la ciutat japonesa de Sapporo, a més de 1.000 metres d'altitud



#⃣ #Desmarcats10J, amb @marcmartintw

��@la2_tve

��@radio4_rne pic.twitter.com/qPBl5Jg6xr“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 10, 2021

Font-Romeu i Valls L'últim esprint abans dels Jocs Olímpics de Tòquio, Galimany l'està passant a Font-Romeu fent entrenament en alçada: "aquí les condicions són ideals, perquè no fa calor. Però en uns dies sí que baixaré a Valls, ja que la humitat i calor que tenim s'assemblen una miqueta al que ens trobarem a Sapporo". L'any 2019 va competir al Mundial de Doha i "les condicions eren molt més dures que no pas les que ens trobarem a Sapporo i la meva adaptació va ser correcta". “��‍♀️Les localitzacions de la @marta_galimany per fer l'últim esprint abans dels Jocs Olímpics de Tòquio�� #Desmarcats10J



��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/gAh02eciWq“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 11, 2021