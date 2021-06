Maria Teixidor: "Si invertim i donem recursos farem que el futbol femení creixi"

La Maria Teixidor és la primera secretària de la història del Futbol Club Barcelona, a més de ser expresidenta de control i transperència del club. Es va adherir a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu fins l’abril de l'any passat i és una de les promotores del creixement i la professionalització del primer equip femení.

Sobre el Barçagate, Maria Teixidor té "un gran respecte per la independència judicial del procés. Crec que encara no sabem res" i "s'ha de respectar el dret de defensa de tots els implicats" i creu que, a partir d'aquí, " el que els tribunals diguin ".

El futur de la presidència del Barça

Sobre si Maria es veuria en un futur presidint el Futbol Club Barcelona, ha deixat la porta oberta a aquesta possibilitat. "La vida ara és líquida, les coses canvien d'avui per demà. Jo no he descartat mai res perquè no puc. Sóc molt jove encara".