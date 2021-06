Desmarcats - Joel Plata, gimnasta artístic

El gimnasta artístic de 23 anys, Joel Plata explica quina preparació està seguint a pocs dies per a estrenar-se per primera vegada en uns Jocs Olímpics. El de Viladecans, juntament amb la resta de l'equip espanyol de gimnàstica artística van aconseguir la mínima olímpica per a Tòquio, al Mundial del 2019 que es va disputar a Stuttgart.

Amb la mel als llavis Joel Plata i els seus companys es van quedar amb la mel als llavis a Rio de Janeiro l'any 2016, ja que al preolímpic que es va disputar a la mateixa ciutat brasilera, durant el mes d'abril, no van poder situar-se entre els quatre primers i es van quedar sense els Jocs Olímpics: "des d'aleshores vam començar a treballar molt fort. No podia tornar a passar i a Stuttgart 2019 vam aconseguir la nostra plaça, ho mereixíem". “��️ @JoelPlata7: "Volem treure'ns l'espineta de no haver estat a Río"



Amb il·lusió "Em considero molt jove i a mi el que em donen és temps. Així puc millorar, agafar més dificultat i perfeccionar la meva execució". Això és el que assegura el gimnasta sobre el fet d'estrenar-se en uns Jocs Olímpics. Ha deixat clares les seves idees i tenint en compte les seves declaracions treballarà, perquè aquests no siguin els seus últims Jocs en la disciplina de gimnàstica artística. “��️ Avui al #Desmarcats11J hem parlat amb el gimnasta, @JoelPlata7



