L'Hospital Vall d'Hebron ha tractat més de 1.000 pacients amb covid-19 a l'UCI des de l'inici de la pandèmia. El 3 de març del 2020, va ingressar la primera pacient crítica, una dona de 29 anys, i poc després, l'hospital va sextuplicar la capacitat d'UCI: amb 56 llits estructurals, en va muntar 300 i, finalment, va arribar a atendre 198 crítics al mateix temps.

14 pacients semicrítics

Actualment, a l'UCI de l'hospital més gran de Catalunya hi ha ingressats 14 pacients i a l'àrea de semicrítics, 2, a més dels que estan a planta. "No teníem una situació com aquesta des del juliol de l'any passat i aleshores era conseqüència d'un confinament molt estricte i era transitòria. Creiem que ara és una situació molt consolidada gràcies a l'efecte de la vacunació", afirma el cap del Servei de Medicina Intensiva.



Sobre els pacients crítics que ingressen actualment, exposa: "Pràcticament ha desaparegut el pacient de més de 60 anys que entra a l'UCI. N'hi pot haver que no s'hagin vacunat o bé persones en qui la vacunació és menys efectiva, com les immunodeprimides, però la majoria es troben per sota dels 60 anys, encara no han rebut la vacuna i tenen un quadre de pneumònia covid greu".