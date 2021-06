95 anys de la mort del gran arquitecte Antoni Gaudí

Aquest dijous 10 de juny del 2021 fa 95 anys que va morir, a l'hospital, Antoni Gaudí. El genial arquitecte del Modernisme, el moviment arquitectònic que ha posat Barcelona entre les ciutats més admirades del món, va ser confós tres dies abans, el 7 de juny, amb un indigent. Per això no el van auxiliar de seguida i el van dur a una casa de socors. Ningú es pensava que sota unes robes tan senzilles hi havia un artista tan destacat.

El tramvia el va atropellar quan anava sol, en una ciutat on no existien ni els semàfors ni el pas zebra. L'indret de l'accident és a 20 minuts a peu d'on s'alça la Sagrada Família.

A Gaudí el va atropellar un tramvia quan ell travessava sol la Gran Via de les Corts Catalanes per la cantonada del carrer Bailèn, davant la plaça Tetuan rtve

Us convidem a recordar aquest genial arquitecte amb el programa Codi Gaudí, que encapçala aquesta informació i amb la sèrie Gaudiana. A Gaudiana podeu veure sis capítols dedicats a la vida del geni, el simbolisme de la seva creació, la transformació dels espais que ocupa i el sentit que pren un cop els edificis s'alcen o, com la Sagrada Família, continuen el camí cap al cel.

28.49 min Arxiu TVE Catalunya - Gaudiana - Arquitectura sense límit