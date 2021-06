Primer trasplantament cardíac de Catalunya d'un donant amb cor aturat

Els transplantaments d'organs sòlids, com el cor, es fan tradicionalment amb donants amb diagnòstic de mort encefàlica. Ara, l'Hospital de Bellvitge, ha aconseguit dur a terme amb èxit un transplantament de cor amb donant en aturada cardíaca. Una tècnica pionera a Catalunya. Ja s'havia practicat abans en set hospitals d'Espanya i només en quatre països més, Estats Units, Regne Unit, Austràlia i Bèlgica.

"M'ha tocat la grossa"

En Francesc Béjar és el pacient que ha rebut el cor en la primera operació d'aquestes característiques que es fa amb èxit a Catalunya. Feia 14 anys que patia una patologia que li va reduir la qualitat de vida: "Cada dia s'agreujava més, em costava un gran esforç viure de manera normal, estava molt apurat i entrava i sortia constantment de l'hospital", relata.



Quan li van oferir sotmetre's a la intervenció no s'ho va pensar, donat que era la seva opció més viable per sortir-se'n. "M'ha tocat la grossa", reconeix, no només per haver superat amb èxit el trasplantament, sinó també per la seva ràpida recuperació.



A tot Espanya es van fer 300 trasplantaments cardíacs durant el 2019, 71 dels quals a Catalunya i 25 a Bellvitge. Al 2020 la pandèmia va fer caure aquestes operacions a 278 a nivell estatal. Pel que fa a la donació en asistòlia, els primers donants vàlids a Catalunya van registrar-se al 2013, arribant al 2020 a una xifra de 378, principalment de ronyons, i en menor mesura de fetge, pulmó i pàncrees.