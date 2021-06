Albert Navarro: "L'esport ajuda els nens amb autisme a desconnectar, gaudir i socialitzar"

Avui ens ha visitat al plató del Desmarcats l'Albert Navarro, maratonià per causa solidària. És pare de dos bessons que tenen trastorn de l'espectre autista i que són el principal motiu perquè comencés l’any 2013 un repte esportiu solidari. Va aconseguir 35 mil euros nets per la causa i ara vol continuar fent maratons en totes les seus olímpiques i sempre al costat de l'Associació Aprenem Autisme.

Reptes solidaris per visibilitzar l'autisme L'Albert Navarro va començar la lluita per la visibilitat de l'espectre autista des que els seus fills, amb tres o quatre anys, se'ls hi va diagnosticar. Des d'aleshores col·labora amb l'Associació Aprenem Autisme, fomentant l'accessibilitat a l'esport de les persones amb aquesta discapacitat. Tot va començar quan, en una cursa en què va participar a Chicago el 2013, va veure que països com els Estats Units i Anglaterra tenien iniciatives solidàries, que el van captivar. A partir d'aquell moment, va iniciar un repte personal en què va arribar a recaptar fins a 35.000 euros. Immers en nous reptes, abans de la pandèmia tenia present un objectiu peculiar: "La idea era fer les maratons de les ciutats que han estat seus olímpiques", confessa Navarro. Tot i que el confinament i les restriccions han dificultat la seva execució, té clar que assumirà el repte pròximament. “��️ Albert Navarro (@albertpj75): "La idea era fer les maratons de les ciutats que han estat seus olímpiques [...] però la pandèmia ho ha aturat per complet"



����#Desmarcats09J

��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/5eCaqKTKNW“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 9, 2021

La inclusió a l'esport Implicat en donar visibilitat a l'autisme, ha contribuït a fer que joves i infants tinguin la mateixa accessibilitat a activitats esportives com qualsevol altra persona sense discapacitats. I ho ha fet amb l'ajuda de l'Associació Aprenem Autisme: "La veritat és que t'omple veure que els nens de l'Associació amb autisme -que tenen certes dificultats per poder fer esport- amb el projecte, ho han pogut fer", ha explicat a plató. És conscient que l'esport és molt important per ells: "Els ajuda a desconnectar, gaudir, millorar i socialitzar". “��️ Albert Navarro (@albertpj75): "L'esport els ajuda per desconnectar, gaudir i socialitzar"



����‍♂️ Al plató del Desmarcats, el maratonià que ajuda a nens amb autisme, juntament amb l'Associació @AprenemAutisme



����#Desmarcats09J

��@la2_tve

��@radio4_rne

�� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/i1Rh6GCwmk“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) June 9, 2021