Esta noche tras más de dos meses de competición, por fin conoceremos quién es el ganador de 'The Dancer'. Son ocho los concursantes que han llegado hasta la final y todos ellos han demostrado ser unos grandes bailarines y merecerse ganar el programa, pero mientras los capitanes apuestan por sus favoritos en cada programa y salen nombres como Exon, Alextopdancer o Charly Brown, los espectadores también tienen su ganador y han podido elegirlo en una votación especial a través de nuestra web.

Tras una semana de votaciones parece que hay un claro ganador de 'The Dancer' según los deseos del público y es que el porcentaje es tan alto y tiene una ventaja tan clara respecto a sus compañeros que no hay duda alguna. Claudia, la utrerana, consigue ganar 'The Dancer' según los espectadores con un 47% de los votos, seguida por Guillem y Rosa que quedaría en segundo lugar con un 17%.