Ivo Jaquierz: "La clau han estat les jugadores i un staff d'especialistes que les han ajudat a ser el que són: campiones de Lliga i d'Europa"

Avui ens ha visitat al plató del Desmarcats, Ivan 'Ivo' Jaquierz, entrenador de l'Hoquei Club Palau de Plegamans. Fa quatre anys que viu a Catalunya i aquesta temporada 20/21 s'ha estrenat com a primer entrenador proclamant-se campió de la Lliga i la Copa d'Europa amb el sènior femení. Hem parlat amb el tècnic abans de disputar els quarts de final de la Copa de la Reina, un tercer títol que podrien aconseguir per tancar un curs excel·lent, amb un triplet.

Somniava en dirigir un primer equip Ivo Jaquierz té una àmplia trajectòria esportiva, perquè no només és entrenador, sinó que també va ser porter d'hoquei. Va jugar amb la selecció d'Argentina, per acabar aterrant a Catalunya, al Voltregà. Mai no havia estat primer entrenador fins aquesta temporada, en què el HC Palau de Plegamans, li va donar l'oportunitat i ell va acceptar el repte de dirigir el sènior femení: "el que sí que m'imaginava era que, fent els passos necessaris, tingués l'oportunitat de poder agafar un primer equip i treballar en una idea amb les coses que he après per donar el 100% i aconseguir resultats", confessa el Jaquierz. Parlant de resultats, han estat impecables. Vencedor de la Lliga i Copa d'Europa, assegura que mai no s'hagués imaginat una temporada històrica en el seu primer any dirigint un equip. “��️Ivo Jaquierz (@hcpalau): "El que m'imaginava era seguir els passos necessaris per poder agafar un primer equip i treballar en una idea i donar el 100% per aconseguir resultats"



Les jugadores han fet un esforç extra Sense el treball de les seves jugadores no hauria estat possible fer-se amb el doblet. És per això que reconeix que la clau de l'èxit han estat elles: "Tenim un planter de més de 10 jugadores que estan en un gran nivell". A més, confessa que l'equip ha fet un esforç extra per assolir els objectius: "Les més joves han canviat la seva forma d'entrenar i li han dedicat més hores; les que tenen més experiència han donat més crèdit per jugar a un hoquei més directe i intents". I no només això, sinó que l'equip també ha tingut el suport del cos tècnic: "Hem tingut un staff d'especialistes que les han ajudat a ser el que són: campiones de Lliga i d'Europa", ha dit a plató. “��️Ivo Jaquierz: "La clau són les jugadores [...] i un staff d'especialistes que les han ajudat a ser el que són"



