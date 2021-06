Càritas Diocesana de Barcelona ha donat ajuda durant el més dur de la pandèmia a més de 16.000 llars on viuen més de 35.000 persones. D'aquestes prop de la meitat no havien estat ateses mai abans per l'organització. Entre febrer de 2020 i maig de 2021 s’han triplicat les ajudes econòmiques per aliments i ha duplicat les d'habitatge, un dels problemes més greus actualment segons l'entitat.



La manca d'habitatge digne i de feina decent són segons Càritas Diocesana de Barcelona els principals factors d'exclusió. De fet, prop d'un 40% de les famílies que han atès durant el 2020 viuen en una sola habitació de relloguer, segons el balanç anual de l'entitat presentat aquest matí. A més, Càritas destaca que només el 8% de les llars ateses cobra una prestació per ingressos mínims i en aquest sentit.

Càritas reclama un rescat social al Govern El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, reclama a la Generalitat un pla de rescat estructural de lluita contra les causes que generen l’exclusió social "com el que es va fer amb el sistema financer arran de la crisi del 2008” La demanda de menjar creix un 30% per la pandèmia Busquets ha recordat que, entre febrer de 2020 i maig de 2021, les llars ateses per Càritas que no tenen cap ingrés econòmic s'han triplicat -han passat de ser el 8% al 26%- i que un 66% dels seus usuaris es troben en situació de pobresa severa; i que només el 7% cobra alguna prestació d'ingressos mínims.