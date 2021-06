En vigor ja la nova tarifa de la llum anomenada 2.0TD. Aquesta incorpora dos canvis significatius que modificaran els nostres patrons de consum. A partir d'ara mirarem el rellotge abans de posar la rentadora perquè el preu pot a arribar a doblar-se en funció de l'hora en què ho fem.

Discriminació horària Un dels dos canvis més significatius serà que el consum efectiu d'electricitat guanyarà més pes a la factura. Els consumidors més eficients podran estalviar-se diners a la factura de la llum, tot dependrà de quan la utilitzem. Per aquest motiu, el Govern ha dividit en tres franges els horaris per augmentar o disminuir el preu de la llum: Hores punta, les més cares. S'aplicaran els dies laborables de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00

Hores planes, més barates. S'aplicaran els dies laborables de 8.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 i de 22.00 a 00.00

Hores vall, les més barates. S'aplicaran els dies laborables des de les 00.00 fins a les 8.00 i també tots els caps de setmana i festius.

Els costos fixos disminueixen L'altre canvi és la disminució del preu dels costos fixos. Fins ara, el consum que fèiem de llum representava el 60% de la factura final i els costos fixos el 40%. A partir d'ara, el consum de la llum representarà el 75% del que pagarem i els costos fixos el 25%.

A qui afecta? Afectarà només els consumidors del mercat regulat. Per tant, aquells que tinguin contractada la llum al mercat lliure, uns 16 milions de persones, quedaran fora d'aquesta modificació de la factura. En el cas dels consumidors acollits al PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), els comercialitzadors de referència hauran d'aplicar els nous preus establerts per als terminis de potència i energia. En el cas dels consumidors en el mercat lliure, el comercialitzador ha d'adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats. En aquest sentit, una opció és adaptar el preu del contracte als nous períodes d'energia i potència. L'altra alternativa consisteix a mantenir els trams de preus que el consumidor tingués acordat prèviament i traslladar al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil.

Quins són els objectius? La finalitat del govern espanyol és fomentar "l'estalvi energètic, l'eficiència, l'autoconsum i el desplegament del vehicle elèctric". A través de la nova estructura tarifària es preveu incentivar el trasllat del consum elèctric de les hores de màxima demanda a altres en les quals les xarxes de transport i distribució es trobin menys saturades.

Haurem de contractar dues potències? Amb tots aquests canvis, a partir d'ara els consumidors podran contractar dues potències diferents de llum per tal d'ajustar-ho a les noves franges horàries i a les tarifes diferents. Així, es podrà contractar una factura diferent durant la nit per aprofitar millor les hores vall i una durant el dia per no haver de pagar el sobrecost de la franja més cara.

Com es pot reduir la factura? Per reduir la factura, la CNMC recomana adequar la potència contractada a les necessitats reals. La potència contractada es pot canviar cada dotze mesos i, per facilitar l'adaptació a la nova normativa, es permeten dos canvis de potència gratuïts fins al 31 de maig de 2022. La CNMC recomana també evitar la simultaneïtat de consums per reduir la potència contractada i desplaçar el consum a períodes fora de les hores punta.