Vicente Moreno: "La intenció del club i la meva és que els jugadors que han sigut importants, tinguin continuïtat"

Avui al Desmarcats hem parlat amb Vicente Moreno, entrenador de l’Espanyol. El tècnic valencià ha tancat una temporada històrica després d’aconseguir l’ascens de l’equip blanc-i-blau a la Primera Divisió i proclamar-se campió de lliga en l’última jornada. Després de fer pujar de categoria el Nàstic i el Mallorca, l'Espanyol va confiar-li el repte de retornar l’equip a la màxima categoria del futbol espanyol i fer canviar l’estat d’ànim d’un vestidor enfonsat.

L'exigència no l'afecta

Vicente Moreno va entrar al vestidor blanc-i-blau en un moment en què s'ensumava tristesa i decadència emocional després del descens a Segona Divisió 'A', 27 anys després. El valencià no només havia de fer-se càrrec dels problemes esportius de l'equip, sinó també de fer creure a la plantilla que l'objectiu que proposava el club -que no era un altre que tornar a Primera- seria fàcil si treballaven convençuts en aconseguir-ho. "Sense dubte, en el moment en què vaig decidir venir a l'Espanyol, l'exigència va ser la que va ser; vaig intentar portar-ho de la forma més natural possible", confessa el tècnic. Tant ell, com els seus jugadors, eren conscients que si no assolien el repte, ningú no donaria valor a l'esforç i el treball de l'equip: "tot el que no fos perfecte, podria arribar a ser un drama". Per sort, tot va sortir bé: "una vegada arribes al final i aconsegueixes l'objectiu, veus que tot ha passat com vam planificar en la primera conversació amb el Rufete, creus que ha valgut la pena", afirma Moreno.