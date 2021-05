Cafè d'idees - Maurici Lucena: "Si no s'amplia l'aeroport, augmentaran els preus dels bitllets"

Maurici Lucena, president d'Aena i exdiputat del PSC, ha assegurat que si no s'amplia l'aeroport Josep Tarradellas - El Prat, el preu dels bitllets acabarà pujant. Ha advertit que l'aeroport arribarà tard o d'hora al seu límit, com va estar a punt de passar l'any 2019, i que no és sensat plantejar augmentar les terminals i no fer-ho amb les pistes.

El gran hub del sud d'Europa El president d'Aena ha destacat que es pretén convertir l'aeroport en un hub de vols intercontinentals, que és el que garanteix rendibilitat i rellevància. S'ha referit a Ada Colau i les seves declaracions, on afirmava que Aena plantejava el projecte com un "o ho prens o ho deixes", i les ha titllat de "dèbils". Ha remarcat que la proposta està oberta a negociar-se i redefinir-se. “☕ Maurici Lucena, president d'@aena, considera que l'argument d'"ho prens o ho deixes" que els acusa l'alcaldessa Ada Colau és un argument "com a mínim dèbil".



Una inversió a l'altura dels Jocs Olímpics Maurici Lucena ha cridat l'atenció sobre l'alt risc de decadència econòmica que pot patir Catalunya. Segons Lucena, un dels elements que podria mitigar-la seria l'ampliació de l'aeroport: una inversió de mil set-cents milions d'euros i prop de vint mil llocs de feina directes. En aquest sentit, ha comparat la seva dimensió econòmica amb la dels Jocs Olímpics per Barcelona i Catalunya. “��️ "Catalunya està en un risc alt de decadència econòmica"



☕ Maurici Lucena, president d'@aena, defensa que la inversió de l'ampliació de l'aeroport generaria 20.000 llocs de treball



Cap trava a Madrid per ampliar Barajas El president d'Aena ha fet memòria recordant,"d'ença que sóc petit", que sentia peticions d'ampliar l'aeroport de Barcelona. Ha posat l'exemple de Madrid, on ningú està posant "ni una sola trava" per una nova ampliació de Barajas i ningú posa cap problema. Ha valorat que a Madrid es té molt clar que l'aeroport és un dels eixos claus pel futur econòmic i la competitivitat de la seva economia. “☕ Maurici Lucena, president d'@aena, recorda que a Madrid també hi ha prevista l'ampliació de l'aeroport.



��️ "No hi ha ni una sola trava. Ni hi ha ningú que la qüestioni".



