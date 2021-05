El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, no veu massa diferències entre el que diuen Yolanda Díaz i Pedro Sánchez sobre la reforma laboral: "Un parla de derogació i l'altre de derogació i substitució, per nosaltres 'derogació' és trobar una manera que la gent ens entengui". Álvarez ha dit que hi ha una part que serà de derogació directa perquè ja s'ha sortit de la crisi i una part que serà fruit d'algun canvi negociat amb la patronal. El secretari general de la UGT reconeix que hi ha més diferències amb la vicepresidenta econòmica Nadia Calviño.

Aquesta setmana que ve derogarem la reforma de les pensions Pepe Álvarez assegura que aquesta setmana es derogarà la reforma de les pensions, que impedia la revisió automàtica de les pensions "amb el sistema que teníem". Álvarez ha afegit que també es millorarà l'accés a la jubilació anticipada a les persones de més de seixanta-tres anys que siguin en situació d'atur. El secretari general de la UGT diu que "si és possible" l'objectiu de rebaixar la jornada laboral a 32 hores hauria d'implantar-se el 2022. “☕️ Pepe Álvarez diu que l'objectiu és rebaixar a 32 hores la jornada laboral i, si és possible, el 2022. | @SG_UGT @UGT_Comunica



També està convençut que la setmana vinent se signarà l'acord que derogarà la reforma de les pensions.

