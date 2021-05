Xavier Estrada: "El VAR és una molt bona eina que intenta fer l'esport una mica més just"

Avui al Desmarcats hem parlat amb el Xavier Estrada, exàrbitre de camp de la Primera Divisió de futbol. Aquesta temporada 2020-2021 marca el final d'una llarga trajectòria de 25 anys. Va debutar el 2009 a màxima categoria del futbol espanyol i, quatre anys després, va arribar a la categoria FIFA. Ara, amb 45 anys i un estament que no li permet seguir dirigint partits sobre la gespa, seguirà vinculat a l'arbitratge, però des de la sala VAR. Serà un dels tres professionals que s'encarregaran, exclusivament, del videoarbitratge.

El VAR, un gran suport arbitral

La implementació del VAR ha estat un gran condicionat pel futbol modern. La introducció de la tecnologia a l'esport ha estat imminent. La convicció de l'ús d'aquestes eines per la millora esportiva, s'ha vist com una oportunitat per fer el futbol més just: "És una molt bona eina que intenta fer l'esport una mica més just", afirma el lleidetà. Responent sobre què significa per als àrbitres la implementació del videoarbitratge assegura: "És una ajuda, perquè també ens equivoquem al terreny de joc" i afegeix: "gràcies a la tecnologia es pot resoldre sense que repercuteixi als equips".