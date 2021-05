Els tallers de deshabituació tabàquica per ajudar a deixar de fumar que impulsa l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Barcelona tenen una taxa d'èxit del 70% al mes d'acabar el programa. Tot i això, la taxa baixa al 40% a l'any del tractament.

La metodologia inclou suport psicològic, consta de nou sessions i és gratuït. Darrerament s'ha registrat un increment i s'ha arribat als deu grups diferents a l'any. Segons l'Observatori de l'AECC, el nombre total de fumadors a Catalunya, tant habituals com ocasionals, representa el 24% de la població amb més d'1,5 milions de persones. L'AECC ha alertat de la importància de posar el focus en els menors, ja que l'edat d'inici en el consum és cada vegada més primerenca.

Per sexes, el 59,8% dels fumadors són homes i les dones el 40,2% . Les dades es mantenen estables respecte a deu anys enrere, quan els fumadors eren més d'1,6 milions de persones.

Espais lliures de fum

Entre algunes mesures, l'associació ha defensat l'increment dels espais lliures de fum del tabac a terrasses, instal·lacions esportives, platges i cotxes; i l'increment de les barreres d'accés per als més joves, com l'augment del preu, la restricció de publicitat en espais digitals no contemplats en l'actual normativa i la disminució de l'atractiu amb la implementació de l'empaquetat neutre.