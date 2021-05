Carlota Planas: "Encara no sabem què suposarà la professionalització de la Lliga femenina"

Avui ens visita al desmarcats la primera directora d'una agència de representació per a futbolistes dones. La Carlota Planas va llençar UNIK en plena pandèmia i, de moment, no li va pas malament: compta amb una aliniació de 35 jugadores top. Entre elles, les futbolistes del Barça, Mariona Caldentey, Leila Ouahabi i Patri Guijarro, i la jugadora de l'Espanyol, Brenda Pérez.

Pensant en el futur Hi ha un element que la diferencia de les altres agències: a part de la gestió financera i esportiva, l’agència s’encarrega de formar a les jugadores, pensant en el dia de la retirada. I és que ella sap, que per molt que el futbol hagi evolucionat, hi ha moltes jugadores que,malauradament, el dia de demà, no podran viure només d'aquest esport: "Si els jugadors ja pateixen amb els salaris que tenen, què passarà amb aquestes jugadores? Moltes no tenen estudis i potser no podran ser entrenadores ni seguir vinculades als seus clubs. Intentem que vegin més enllà i que comencin a formar-se de cara al futur", ha assegurat. “��️@Karlota_PR: "Moltes no tenen estudis i potser no podran ser entrenadores ni seguir vinculades als seus clubs. Intentem que que comencin a formar-se de cara al futur"



Camí cap a la professionalització Hem vist durant molts anys com les jugadores no podien viure només de la seva vida com a futbolistes. Pensant en això, la temporada vinent el futbol farà un pas endavant: es durà a terme la professionalització de la Lliga, molt important per al futbol espanyol: "Aquest any els clubs han complert amb el mínim salarial. Ara, hem de veure què significa aquesta professionalització. Encara no ho sabem", ha afirmat. “��Sobre el conveni col·lectiu...



