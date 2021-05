Fa 10 anys que el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau va recuperar l'atenció al part en presentació de natges per via vaginal. Això ha permès oferir l'oportunitat a moltes dones d'intentar un part amb aquesta presentació per aquesta via i augmentar els naixements en aquesta posició del 7% el 2010 al 31% el 2020.



En 10 anys s'ha aconseguit recuperar l'experiència dels especialistes que executen la seva activitat a la sala de parts de l'Hospital de Sant Pau a través de l'organització d'un taller anual per recordar les maniobres d'ajuda manual al part de natges, així com diferents estratègies davant possibles complicacions.

Les millores en l'atenció han comportat que el 82% de les dones que desitjaven realitzar un part vaginal amb presentació de natges ho aconseguís amb èxit. Això suposa en 10 anys, 118 parts vaginals de natges amb molts bons resultats perinatals.

Actualització de coneixements La formació és l'eina fonamental per mantenir les habilitats donat que la presentació de natges només es dóna en el 3-5% dels embarassos i d'aquests no tots compleixen els criteris per a un part vaginal segur. Amb la formació continuada, s'ha aconseguit que el 90% dels professionals que treballen a la sala de parts de Sant Pau estiguin capacitats per a realitzar aquesta atenció.



En els últims 5 anys, les llevadores i obstetres de l'Hospital de Sant Pau han actualitzat els seus coneixements amb experts europeus en la tocúrgia moderna, per tal de promoure el part fisiològic de natges. La presentació de natges només es dóna en el 3-5% dels embarassos Per tal de millorar els processos d'abordatge al part de natges via vaginal s'han portat a terme diferents accions:

Atenció especialitzada Es va iniciar una atenció especialitzada a les parelles que es trobessin amb una presentació de natges del seu nadó per a tenir el temps adequat, sense presses, per poder explicar-los amb detall quines opcions hi ha basades en l'evidència actual, quins són els riscos i els beneficis de les diferents opcions, i donar-los a conèixer les expectatives, atendre les seves preocupacions i dubtes, presentar-los la forma de treballar de l'equip assistencial de Sant Pau, i, alhora, iniciar una relació de confiança amb aquests professionals.



En molts casos, aquest és el primer contacte amb l'Hospital de Sant Pau, ja que moltes dones arriben al final del seu embaràs quan la presentació del nadó és de natges i no troben cap altra alternativa a la cesària o busquen més informació per prendre una decisió.



Després de la consulta inicial, els pares tenen una visita amb un obstetre de l'equip per realitzar una ecografia fetal, valorar la col·locació del nadó i que pot oferir l'Hospital, per acabar amb la definició de l'estratègia fins al final de l'embaràs.

Accés a la informació Es va crear una adreça de correu electrònic de contacte amb l'equip d'atenció al part de natges nalgas@santpau.cat perquè tota dona que necessiti informació pugui accedir fàcilment a l'equip de l'Hospital de Sant Pau, independentment que l'embaràs s'hagi controlat en els ASSIR de referència de l'Hospital o en altres externs.