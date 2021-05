El Suprem, en contra d'indultar els presos del 'procés'

El Tribunal Suprem s'oposa a concedir l'indult als 12 líders independentistes catalans condemnats per sedició, malversació i desobediència pel "Procés". Segons l'informe de la Sala Penal, no hi ha raons de "justícia, equitat i utilitat pública per concedir aquesta mesura de gràcia".

Penes proporcionades i "cap indici de penediment" Els magistrats consideren les penes imposades són proporcionals i destaquen que no hi ha "cap prova i indici de penediment". L'escrit considera que els arguments en què es basen les peticions d'indult "desenfoquen el sentit de l'indult perquè dibuixen una responsabilitat penal col·lectiva i a més pretenen que el govern corregeixi una sentència dictada pel Tribunal Suprem". L'informe és preceptiu, però no vinculant i ja l'han enviat al Ministeri de Justícia.

Lesmes: "Un indult quan no hi ha concòrdia és difícil d'acceptar" El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha aprofitat un fòrum judicial organitzat pel Col·legi d'Advocats de Madrid per rebatre també les manifestacions de Pedro Sánchez durant la sessió de control al Congrés. El president del Govern ha reiterat que tindrà en compte els valors de la "concòrdia" i no els de la "revenja" a l'hora de resoldre aquesta qüestió. Segons Lesmes, "l'indult, en el context que s'està plantejant, entès com a mesura de concòrdia, pot ser entès i fins i tot acceptat", ha dit, però "un indult quan no hi ha concòrdia és difícil d'acceptar". 00.27 min Lesmes: "Un indult quan no hi ha concòrdia és difícil d'acceptar" El president del CGPJ ha recordat que l'indult "és una prerrogativa del poder polític en gran mesura libèrrima" que és "controlable a nivell judicial, però de forma limitada".