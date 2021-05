El RACC planteja fomentar la descarrega de mercaderies a la nit

La meitat del mig milió de vehicles que cada dia reparteixen mercaderies a la ciutat de Barcelona aparquen en doble fila, segons un informe del RACC.

La reducció els últims anys del 30 per cent de les places de càrrega i descàrrega a la ciutat hi ha tingut molt a veure. Aquests 500 mil vehicles suposen el 20 per cent del transit de Barcelona, i el 40 per cent de les emissions derivades de la circulació.

Uns repartiments de mercaderies que es concreten en hora punta amb vehicles que habitualment van mig buits, i que, per falta de lloc on estacionar, amb un 30 per cent menys de places de càrrega i descarrega des de 2009, ho acaben de fent en doble fila segons el director de mobilitat del RACC, Cristian Bardají.