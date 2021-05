Valls recuperarà els castells per Sant Joan

Valls recupera el calendari de festes majors amb espais a l'aire lliure i la represa dels castells com reclam principal. Serà del 18 al 25 de juny amb la reocupació de la via pública per desenvolupar-hi activitats tradicionals i especialment els castells.

Prova pilot per Sant Joan La Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls aixecaran els primers pilars per Sant Joan en una prova pilot que preveu reunir 100 participants, 50 per colla, tant en els assaigs previs com en l'actuació. La Generalitat ha avalat la prova pilot i l'estudi clínic que han impulsat les dues agrupacions, l'Ajuntament de Valls, el Pius Hospital i l'ABS Valls Urbà-ICS, ha informat el consistori en un comunicat. L'actuació tindrà un caràcter simbòlic, perquè se celebrarà el 24 de juny, primera cita del calendari casteller tradicional, i comptarà amb mesures de seguretat tant en els assaigs com en l'actuació.