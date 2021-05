El president de Govern, Pedro Sánchez, no ha aclarit quina decisió prendrà l'executiu respecte als indults als líders presos del 'Procés' però sí que ha assegurat que aquesta es prendrà d'acord amb els valors constitucionals de la "concòrdia, l'entesa, el retrobament" i la "convivència", i no sobre els de la "revenja".

A l'espera de conèixer l'informe del Tribunal Suprem, Sánchez ha fet una apel·lació al diàleg, l'entesa i la superació d'una crisi que va esquinçar la societat catalana i l'espanyola" el 2017. I ha cridat a "extreure lliçons" de la crisi de 2017.

En qualsevol cas, ha recordat que el Govern preveu rebre "onze expedients diferents que afecten cada un dels polítics que està complint condemna" i ha subratllat que, cada un d'ells, "té les seves circumstàncies", que han de ser analitzades individualment.

Reunió a La Moncloa i reactivació de la taula de diàleg

Després de la investidura de Pere Aragonès com a president de Catalunya, Pedro Sánchez ha dit que el rebrà al Palau de la Moncloa "com correspon", igual que farà amb Isabel Díaz Ayuso. "No especulem sobre si hi haurà o no hi haurà reunions", ha dit, perquè aquesta reunió "és d'obligat compliment" i "cortesia institucional".

També ha mostrat el seu desig, després d'aquesta reunió, de posar en marxa la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat, que porta paralitzada 15 mesos principalment per la pandèmia i les eleccions a Catalunya. "El diàleg mai sobra, cal", ha defensat, tot i que ha recordat que fa a l'amnistia i l'autodeterminació: "Vostès coneixen perfectament quins són els límits que aquest Consell de Ministres i el president de Govern sempre ha traslladat en relació amb les aspiracions de la Generalitat de Catalunya".