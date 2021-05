60 denunciats durant un desnonament al Poble Sec

El balanç final del desnonament al Bloc Llavors del carrer Lleida és de 12 investigats, 3 per atemptat a l'autoritat i 9 per desordres públics, i 60 persones denunciades administrativament per desobediència. Tres agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus durant l'actuació, on hi ha hagut llançament de pintura contra els agents i alguna càrrega policial.

Els agents han hagut de trencar el pany de la porta per accedir al pis que havien de desnonar per ordre judicial, però a l'interior no hi han trobat ningú. La comitiva judicial ha entregat l'immoble al representant legal de la propietat. Unes 200 persones que estaven concentrades han traslladat la seva protesta a la seu d'ERC, on alguns activistes hi han entrat.

01.02 min Una trentena d'activistes ocupen la seu d'ERC en contra d'un desnonament | Lourdes Gata





Els concentrats han denunciat que la Brimo dels Mossos d'Esquadra s'ha presentat a les sis del matí d'aquest dimarts per fer fora del bloc Llavors l'Axel, l'Arkaitz i el Manel, els tres joves que hi viuen i que, segons diuen, tenen un certificat de vulnerabilitat.

“Càrrega policial i llançaments d'objectes i pintura en el desnonament al bloc Llavors de Barcelona. Més d'un centenar de persones intenten evitar l'actuació, entre ells alguns diputats de la CUP. pic.twitter.com/m5BCDkF7hx“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 25, 2021

Després de diversos avisos policials per megafonia per a demanar que abandonessin el lloc, els agents han procedit a retirar d'un en un als concentrats. Alguns d'ells han llançat pintura vermella als agents actuants, als quals també han propinat puntades de peu i empentes, mentre s'entrellaçaven amb els braços per a dificultar l'accés a la finca.

Primer desnonament de la presidència d'Aragonès Els concentrats han criticat que aquesta actuació es produeix "menys de 24 hores després que Pere Aragonès hagi pres possessió com a president de la Generalitat". El Sindicat del Barri del Poble Sec ha lamentat que en el primer dia de presidència "ja s'ha fet palès l'incompliment de l'acord amb la CUP per part d'Aragonès".



Els concentrats han assegurat que no marxaran de la seu d'ERC fins que no es retirin els antiavalots. "Aquest cop de puny sobre la taula arriba després de setmanes d'una violència policial i judicial sense precedents, amb detingudes, càrregues policials desproporcionades, identificacions i intents de suïcidi per part d'algunes persones desnonades", han afirmat en un comunicat. S'han preguntat si els republicans retiraran els antiavalots o començaran el mandat "declarant la guerra al moviment per l'habitatge".