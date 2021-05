Així serà la presa de possessió de Pere Aragonès

Pere Aragonès prendrà possessió aquest dilluns al vespre com a president de la Generalitat, en un acte que trencarà alguns protocols habituals, per les limitacions fruit de la pandèmia, per el format i per l'horari escollit, les 20:15h del vespre.

Acte al Pati dels Tarongers L'acte tindrà, segons fonts de la Generalitat, un caràcter senzill i una durada estimada de 35 minuts. A diferència del format tradicional de l'acte, que sol ser merament protocol·lari, aquesta vegada els organitzadors pretenen convertir-lo en un esdeveniment amè, retransmès per televisió en un horari inusual per a aquest tipus de cerimònies -que solen convocar al matí-, amb l'actuació musical del grup Ginestà i la interpretació de l'himne català "Els Segadors" a càrrec de Magalí Sare i Manel Fortià. Roger Torrent, Joan Ignasi Elena i Victòria Alsina seran consellers del nou Govern En total hi haurà una quarantena de convidats, entre ells diversos representants de grups parlamentaris, així com la família del president electe, i bona part d'ells podran seguir la retransmissió de l'acte des del Saló de Sant Jordi de Palau.Està previst que acudeixin la presidenta de Parlament, Laura Borràs, l'expresident Quim Torra i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, amb un permís penitenciari. També hi seran el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, acompanyat de la Delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera. Per limitació d'aforament, al Pati dels Tarongers, espai emblemàtic de Palau de la Generalitat al costat dels despatxos presidencials i de Govern, la presència de convidats serà reduïda. La presa de possessió inclourà picades d'ullet simbòliques, en record a la Generalitat republicana que van presidir Francesc Macià i Lluís Companys, així com en reconeixement a la lluita contra la pandèmia de coronavirus. Després de la recepció institucional i la salutació als convidats, l'acte arrencarà amb la lectura d'el decret de nomenament i la imposició de la medalla presidencial, seguit del primer discurs d'Aragonès ja formalment com a president.