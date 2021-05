Desmarcats - Edu Castro i Laura Puigdueta, entrenador i jugadora d'hoquei patins

L'equip masculí del Barça d'hoquei patins s'ha proclamat campió de l'OK Lliga després de vèncer al Mataró per 0 a 15. En el cas de l'hoquei lliga femenina, qui s'ha endut el títol de Lliga ha estat l'HC Palau després de guanyar al CP Manlleu en els dos partits de l'eliminatòria per al títol.

Igualtat màxima a l'OK Lliga

Hem parlat amb l'entrenador del Barça, Edu Castro. Els blaugrana han assolit el títol després d'una lliga molt competida, especialment amb el Liceo de La Corunya. "Ens han obligat a fer un exercici de constància, creure en nosaltres mateixos, ...". Els gallecs van guanyar-los al Palau i com a conseqüència el Barça ha "hagut de fer una lliga amb una derrota i dos empats per poder assolir el títol".