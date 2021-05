El gastronòmik

El Joan és un enginyer electrònic de 40 anys que es defineix com un tio divertit i “vacilón”, amant del manga i de la cultura japonesa, molt fan de “Dragon Ball” i que canta en un grup de rock. Busca una noia amb qui compartir coses. Fa tres anys que està solter i té clar que no vol una xoni. Li agraden les dones senzilles, amb tatuatges i que no fumin. La seva arma per lligar és ser clar i directe, i no li agrada gens el postureig. “A la discoteca em deien que no volien saber res de mi perquè soc massa baixet. Al Tinder, quan els hi dic 1,63, ja deixen de parlar-me.”

El Joan busca noia a Amor Gastronòmik RTVE