La CUP adverteix a Aragonès que "els compromisos es compleixen"

El ple d'investidura del republicà Pere Aragonès s'ha reprès aquest divendres amb la intervenció del líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, qui ha vaticinat que la legislatura serà curta perquè creu que ERC i Junts "no es fien" l'u de l'altre, i ha advertit al candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, que Vox trencarà el cordó sanitari que assegura que se'ls ha imposat en el Parlament..

Garriga ha advertit a Aragonès que Vox exigirà el compliment de l'ordenament constitucional, de l'Estatut d'Autonomia i del Codi Penal, "davant el seu fals i il·legal dret a decidir, l'amnistia i la república", i diu que defensaran la unitat nacional, la monarquia parlamentària i el compliment íntegre de les penes dels presos del 1-O.

Garriga ha afirmat que "no hi haurà cordó sanitari, ni pancartes o codis de conducta" que els "silenciï", i que l'acord subscrit entre ERC i Junts és el reflex de la "màfia separatista".



“��️ Ple d'investidura | Dolors Sabater (CUP) assegura que "és imprescindible la confrontació amb l'Estat" perquè dins "no hi caben ni els nostres drets civils ni socials". �� En directe: https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/pnQfxlTwL0 “

D'altra banda, ha avisat Aragonès que " la confrontació amb l'Estat és imprescindible ": "Prou submissió, prou vassallatge". Tot i el marge que donen a la taula de diàleg, Sabater ha opinat que no conduirà a una solució del conflicte. Finalment, ha demanat als independentistes que superin "l'eterna batalla partidista" i als comuns, que "deixin la seva posició hostil" i "se sumin a la creuada rupturista per tombar el règim ".

La diputada de la CUP, Dolors Sabater , ha avisat el candidat d'ERC, Pere Aragonès, que els vots a favor de la seva investidura "no són un xec en blanc". Sabater demanat senyals de compliment del seu pacte "des d'avui" . Si no, "la CUP ho tindrà molt difícil i no podrà sostenir aquesta majoria parlamentària" ha advertit.

Torra, Mas i Junqueras assisteixen al ple d'investidura

Els expresidents de la Generalitat Quim Torra i Artur Mas, i l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, han assistit aquest divendres al Parlament per a presenciar el ple d'investidura del candidat republicà, Pere Aragonès. Torra ha arribat abans de començar el ple. Han seguit la sessió des d'una sala contigua a l'hemicicle per a garantir les mesures sanitàries.

Junqueras, que ha rebut un permís penitenciari per a sortir de la presó, ha arribat a la Cambra catalana sobre les 10.45 hores i ha estat rebut per diversos diputats republicans. A l'inici de la segona sessió del ple la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha donat la benvinguda a Torra i a Junqueras, i ha enviat "un record per a tots els que per causa de l'exili o la presó no estan però que tindrien tota la legitimitat d'estar".