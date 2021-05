El Consell Interterritorial de Salut ha plantejat que els menors de 60 anys de col·lectius essencials vacunats amb una dosi d'AstraZeneca puguin optar per aquesta mateixa marca per a la segona dosi en lloc de la de Pfizer. Cal recordar que la Comissió de Salut Pública va acordar ahir que la pauta s'havia de completar amb Pfizer, però ja deixava oberta la possibilitat que ara es planteja atesa la situació "extraordinària" generada en aquest col·lectiu.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat que, un cop plantejada la possibilitat, la majoria de les Comunitats Autònomes l'han acceptat. Catalunya, de fet, demanava aquesta possibilitat, per evitar que 90.000 cites per vaccinar amb Pfizer quedessin aturades.

Pendents d'un informe del Comitè de Bioètica La decisió definitiva està pendent d'un informe del Comitè de Bioètica per determinar el document de consentiment informat, però Darias ha donat per fet que la possibilitat s'obrirà. Sí ha volgut deixar clar que "no és una tria", perquè la decisió del Consell Interterritorial, d'acord amb l'adoptada ahir per la Comissió de Salut Pública, és "punxar Pfizer". Només en el cas d'aquelles persones que rebutgessin la barreja es donaria la possibilitat de completar la pauta amb AstraZeneca.

Estratègia que han adoptat diversos països La ministra, que no ha amagat que la decisió que s'ha pres ha estat "una de les més difícils" del Consell Interterritorial, també ha subratllat que, al seu parer és "la millor de les decisions". També ha recordat que l'estratègia de barrejar vacunes ja l'han adoptat França, Alemanya, Suècia i Finlàndia. A més ha augurat que serà "l'estratègia a futur", atès que si en anys pròxims calen recordatoris de la vacuna, és molt probable que les persones vacunades amb adenovirus hagin d'optar per vacunes d'arn missatger, que són per les quals està optant majoritàriament la Unió Europea per als seus contractes per als anys vinents.