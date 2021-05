Junts promet lleialtat en la taula de diàleg tot i l'escepticisme

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ofereix "una nova oportunitat sincera" a la taula de negociació amb l'Estat malgrat el seu "escepticisme". En la seva intervenció al ple d’investidura del Parlament ha assegurat que “el nostre escepticisme no serà impediment per a treballar, per a participar lleialment en el procés de diàleg, que esperem que sigui de negociació, amb el Govern espanyol".

Anar a més si s’actua amb lleialtat Per a Batet, l'acord entre ERC i JxCat per a formar el govern de coalició pot "fer història", si bé ha reconegut que "no aixeca les mateixes expectatives" que l'anterior legislatura. però ha afegit que la legislatura pot anar "de menys a més", si el nou Govern actua amb "unitat, lleialtat i confiança mútua". Però aquest fet precisament pot ser "el seu virtuosidad", segons Batet, ja que permetrà a l'independentisme "anar de menys a més" a partir de la "base sòlida" del 52% de vots favorables. “Albert Batet (Junts) garanteix els seus 32 vots a Pere Aragonès per convertir-se en el 132 president de Catalunya.



Diàleg i confrontació compatibles Per Batet, les estratègies del diàleg i la confrontació són "compatibles" i ha apuntat que, el fet que cap partit guanyés les eleccions ha comportat "cedir" i "fer concessions". “Albert Batet (Junts) reivindica un acord "suat, patit i treballat".



