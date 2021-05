Joan Parés: "l'esport m'ha salvat la vida"

Avui ens ha visitat al plató del Desmarcats Joan Parés, pilot de ral·lis. Ha sobreviscut a un accident laboral. Fa 9 anys la vida li va donar una segona oportunitat. 25.000 volts van descarregar sobre el seu cos. Des d’aleshores, es pren cada dia com una nova oportunitat de ser feliç. El seu proper repte és competir el ral·li més exigent del motor: el Dakar. Ho podria fer l'any vinent amb l’equip FN Speed.

“��️ Joan Parés ( @fnspeedteam ): "Passava una línia d'alta tensió que ens van dir que no passava corrent i era mentida" ℹ️ Debutarà al #Dakar2022 amb un Side by Side ���� #Desmarcats20M amb @marcmartintw i @AliciaArevalo29 �� @la2_tve �� @radio4_rne �� https://t.co/O0ufTOWPah pic.twitter.com/DaErl83MhP “

El 19 de març va fer 9 anys de l'accident que canviaria la seva vida per sempre. Es dedicava a muntar la instal·lació elèctrica d'uns fanals d'alta tensió quan va rebre l'avís que podia començar a treballar perquè no hi passava corrent, però no va ser així i va rebre una descàrrega elèctrica de 25.000 volts . "Del moment de la descàrrega recordo cridar, però després vaig caure a terra" , confessa Joan Parés. Explica al programa que al seu company Abel li preguntava "què he fet malament?" , però ell, d'això, no s'enrecorda.

Després de l'accident, els metges dubtaven que sobrevisqués l'endemà de rebre la descàrrega: "a la meva ex li van dir que si l'endemà era viu -que ho dubtaven-, em tallarien els dos braços" , confessa Parés. A la Vall d'Hebron li van tallar la cama i, a l'Asepeyo, els dos braços. L'esquerre li van reconstruir en una operació que va durar 9 hores. Es mostra molt satisfet de la professionalitat i el tracte rebut per l' Hospital Asepeyo de Sant Cugat del Vallès .

El seu proper repte: el Ral·li Dakar

L'accident que va patir li va canviar la vida, però no li va prendre les ganes de viure-la. Es desperta cada dia amb més il·lusió que el dia anterior. Es podria dir que ha tornat a néixer per, també, ajudar a altres persones que no gaudeixen de la vida: "la meva il·lusió és ensenyar valors a la gent", assegura el pilot. Ell mateix considera que "el que és trist és que per ser com sóc ara, hagi de passar algo així".

Amb ganes de superar-se a si mateix, després de ser campió de Catalunya de Kart Cross i Slalom Grup 3 als anys 90, encara hi ha un somni que no ha fet realitat, però que cada cop està més a prop d'aconseguir-ho: córrer el Ral·li Dakar. "És una il·lusió de tota la vida", afirma rotundament. Si aconsegueix el pressupost, el veurem el gener de 2022 pilotant un Side by Side amb l'equip FN Speed.