Impresionado me hallo tras descubrir que los concursos de televisión no son un juego, sino un negocio , y que muchos estudiantes prefieren empollarse un concurso a unas oposiciones. Pero el caso de nuestro protagonista, David Díaz , de Carabanchel y del Atleti, riza el rizo: sacó sus oposiciones a funcionario de Hacienda y suma siete concursos distintos en los últimos 15 años. Pasar un rato con él motiva y acompleja. Las cadenas no paran de llamarlo para ‘pagar su cláusula de rescisión’ y llevárselo a su equipo, a su concurso . Él, una calculadora humana, prepara sus concursos en la víspera bebiendo cerveza en un bar y jugando al trivial con unos amigos. Es un ganador atípico. Aunque cada vez le cuesta más encontrar amigos que quieran jugar al Trivial contra él.

Este miércoles, nos adentramos en “Saber y Ganar”

Jordi Hurtado, un presentador que ha sobrevivido a cinco papas, dos reyes y seis presidentes desde que debutó en la tele, sentó cátedra con la visita de Comando: “Los concursantes de Saber y Ganar son las estrellas de la tele”. Gran verdad: son ‘La Masía’ de los concursantes. No en vano, de ahí salió Ruth de Andrés, asalariada del programa El Cazador. Superconcursantes en nómina. De Ruth, me quedo con una frase: “Cuando era pequeña, mis padres leían sin parar. Yo no pude hacer otra cosa más que imitarles”. Ahora, los ex concursantes de Saber y Ganar siguen en contacto en un super grupo de WhatsApp, se van de viaje juntos y no pierden el contacto: Jordi los cría, ellos se juntan y acuden a saquear la bolsa de otros concursos de televisión son total impunidad… y legalidad".