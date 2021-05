Cafè d'idees - Santi Rodríguez: "És el mateix que governi Torra, Puigdemont o Aragonès"

Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, ha lamentat que el Govern de la Generalitat torni a tenir els dos mateixos socis amb l'afegit de la CUP, que pot radicalitzar l'executiu català. Ha confessat que volia la repetició electoral i no veu cap diferència si el president és Puigdemont, Torra o Aragonès.

“☕️ Per @santirodriguez no és una bona notícia que s'hagi evitat la repetició electoral | @PPCatalunya Posa en el mateix sac Puigdemont, Torra i Aragonès, i considera que la presència de la CUP "agreujaria més la notícia". @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/o7BEPsj5dE “

El secretari general del PP a Catalunya ha posat el focus en la radicalització de JxCat, fins al punt que intenten competir amb la CUP, però "des del Govern i amb corbata". Segons Rodríguez, JxCat ha abandonat qualsevol ideologia i només parlen d'identitat i independència . En aquest sentit, ha descrit ERC com un partit més centrat a fer polítiques i massa escorat a l'esquerra.

Rodríguez ha criticat el suport que des del Govern de la Generalitat ha donat als violents, recordant l'"apreteu, apreteu", frase que el President Torra va dirigir als CDR. També ha recordat que no van condemnar fets violents que van tenir lloc a diferents manifestacions a Catalunya, i s'ha preguntat si defensen l'opció que la violència dóna guanys a algú.

Les paraules de Pablo Casado sobre l'1 d'octubre

El secretari general del PP català ha descrit com precipitades les paraules de Pablo Casado a RAC1 on posava en dubte les càrregues policials. Ha matisat que els dos fets que no li van agradar van ser els actes de les persones que obeïen les consignes llençades pels partits independentistes i l'altre les de la Policia fent complir una ordre judicial.