Tito Rabat: "tinc nervis bons d'aquests que fan ganes de córrer"

Avui al Desmarcats hem parlat amb Tito Rabat, pilot català de motociclisme. Aquest cap de setmana s'enfronta a un nou repte: el Mundial de Superbike. Ve de competir a Moto GP, a l'equip Ducati, a on ha estat substituint a Jorge Martín, que va caure lesionat. Ha corregut els Grans Premis de Jerez i 'Le Mans' i ara ho farà en una nova competició per a ell.

Després de córrer el circuit francés de 'Le Mans' a Moto GP el diumenge i haver-ho fet abans a Jerez, el pilot ha fet balanç de les dues carreres i assegura que "ha sigut un repte boníssim" . Per ell "ha estat una bona oportunitat córrer a Jerez i el test va anar súperbé; a la gent de Ducati els va agradar com vaig treballar" , confessa. A França, el passat cap de setmana, va sortir-ne satisfet del primer dia "vaig fer el temps que volia" , però dissabte i diumenge va ser difícil competir per les condicions meteorològiques.

Reinventar-se com a pilot

Com a pilot ambiciós que és Tito Rabat mai no s'atura. Des del seu punt de vista creu que "no pots fer sempre la mateixa cosa". Per ell, el fet de competir en diferents competicions i conèixer molts pilots "fa enriquir-te i aprendre més coses". Ampliar la seva experiència com a pilot és molt significatiu per a ell.