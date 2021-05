La ciutat de Barcelona llança "Barcelona com mai abans", la primera campanya promocional de Turisme de Barcelona destinada al públic nacional i internacional des de l'inici de la pandèmia. Una campanya que reivindica Barcelona com una de les millors destinacions urbanes del món i que té l'objectiu d'incitar a redescobrir la ciutat després del confinament, una Barcelona més viva, diversa i sostenible.

Està adreçada especialment als visitants del mercat domèstic i europeu: espanyols, francesos, italians i alemanys. Aquesta s'estendrà des del mes de maig fins al desembre i s'espera que arribin al voltant de 2 milions de turistes a l'estiu. L'any 2019 van arribar-hi 5 milions.

Amb el clam "Barcelona com mai abans" la campanya vol reactivar l'economia del visitant i aprofitar el context actual per fer un reposicionament turístic i d'identitat. A través d'un vídeo trencador, inspirador i motivador Dani Orviz, poeta i vídeo-artista posa veu a una història sobre la recuperació i activació de la ciutat després del confinament. La campanya vol ressaltar la qualitat de vida de Barcelona i els seus valors, com la creativitat, la innovació, el disseny, la vida cultural i la sostenibilitat que la converteixen en una destinació polifacètica, i única al món.



La campanya incideix en fer de la Gran Barcelona una destinació aspiracional i transformadora que ofereixi motius de pes perquè els visitants visquin la ciutat, s'enamorin d'ella i la recomanin a la tornada.

Barcelona, una destinació amb qualitat de vida, sostenible, creativa i emprenedora Barcelona sempre ha estat una ciutat que ha atret un gran nombre de visitants nacionals i internacionals seduïts pel seu clima, la seva privilegiada ubicació, la seva exposició d'obres modernistes o la màgia que la ciutat desprèn. Un dels objectius de Turisme de Barcelona és aprofitar l'oportunitat que ofereix el panorama actual per dur a terme una estratègia ambiciosa de reposicionament turístic.



El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat que "Barcelona es troba en plena reobertura i aquesta reactivació s'ha d'acompanyar de la recuperació de turistes, una de les principals fonts que té la ciutat per incorporar riquesa a la seva economia. Hem aprofitat aquests mesos per preparar-nos, per redefinir el nostre sector turístic i ara és el moment de posar-ho en pràctica."



El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, es mostra esperançat de recuperar part de l'activitat, però alerta de les pèrdues que s'han produït en el sector. "Fins ara els pocs que han aguantat han viscut del barceloní i això és positiu perquè ens ha permès reconciliar-nos amb el resident. Ara hem de treballar per explicar-nos bé i d'una altra manera, amb un missatge renovat, perquè ens vingui aquell turisme desitjat, un turisme de qualitat i sostenible".