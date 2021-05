El jutjat d'instrucció 1 de Girona ha decretat presó provisionals comunicada i sense fiança per a vuit suposats integrants de la xarxa que falsificava carnets de conduir. Entre els arrestats que ingressen al centre penitenciari, hi ha l'informàtic que treballava per a la Direcció General de Trànsit (DGT) a Girona i que, segons la investigació, feia servir perfils de funcionaris habilitats per accedir a la base de dades per elaborar els carnets fraudulents. El jutjat també envia a presó la seva parella, un investigat que actuava com la seva "mà dreta", els seus sogres i tres investigats més que feien d'intermedaris o d'administratius rebent els diners i gestionant la documentació a través de locutoris.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van desplegar un macrooperatiu per arrestar més de 500 implicats en la xarxa. Amb epicentre a Girona, el macrooperatiu va començar a dos quarts de set del matí amb entrades simultànies als domicilis dels principals sospitosos, repartits per tot Catalunya i per 25 províncies d'Espanya.

“Almenys 200 detinguts en el macrooperatiu contra una xarxa que hauria falsificat més 1.800 carnets de conduir. Imatges d'una de les detencions a Vic | @vanesabenedicto @RTVECatalunya



➕ Més info: https://t.co/F9IVlwpYUH pic.twitter.com/UQy7Lkuhd0“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 11, 2021

La investigació va començar el novembre de 2020 i en total, han estat identificats 1.845 conductors a tot Espanya que circulaven amb el carnet falsificat. L'havien obtingut mitjançant el pagament directe als integrants del grup delinqüencial, segons ha informat el jutjat d'instrucció 1 de Girona, que porta el cas. Les quantitats per obtenir els permisos oscil·laven entre els 4.000 i 10.000 euros.