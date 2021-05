Imanol Arias presenta 'El coronel no tiene quien le escriba'

L'actor Imanol Arias visita el Cafè d'idees per presentar l'obra teatral El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, que interpreta al Teatre Poliorama de Barcelona fins al 30 de maig. En una entrevista amb Gemma Nierga, Jaume Figueras i Pep Prieto, ens parla sobre el seu paper en aquesta peça, com és això d'actuar en pandèmia i el seu vincle amb RTVE i Cuéntame cómo pasó.

La gent coneix l'obra original L'actor reconeix que bona part del públic que va al teatre coneix l'obra original, la novel·la. Explica que això es nota: "Un no ha de mentir tant. Simplement ha d'executar la peça sabent que el mateix moviment ja és diferent d'un dia a l'altre, encara que la partitura sigui la mateixa". En aquest sentit, assegura això relaxa molt a l'autor, especialment a l'hora d'emocionar, ja que, si hi ha un públic obert, hi ha menys tensió i "tot entra".



"Te relaja mucho a la hora de emocionar".



Teatres en pandèmia Arias explica que porten prop de 150 funcions amb aquesta obra enmig de la pandèmia, i que les han fet habilitant espais segurs per contribuir a fer una cultura segura, per fer veure a la gent que el teatre no té res de perillós. En aquest context, assegura que a Barcelona el retrobament de la gent va més enllà del teatre o la seva figura, ja que els assistents van al teatre "a recuperar la seva vida i la seva oïda".



"La gente viene a recuperar su vida y su oído".



