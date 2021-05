Desmarcats. Entrevista a Vicenç García, president del Industrias Santa Coloma

Avui ens ha visitat al Desmarcats, Vicenç García. Esportista i empresari de Santa Coloma que va nèixer a Menorca, és el fundador i president de l'Industrias, que va començar com equip d'empresa el 1975 i ara és el club amb més antiguitat de la Lliga. Allò que va començar gairebé de broma es va convertir a poc a poc en una bogeria col·lectiva de la mà del germans Garcia Grau, Vicenç i Alfons. Aquest cap de setmana, l'Industrias Santa Coloma és l'amfitrió de la Copa de futbol sala. Ho podreu seguir, en directe, per Teledeporte.

El planter com a forma de vida

Perquè un club funcioni, han d'aprofitar tot el que poden oferir. A l'Industrias Santa Coloma tenen clar quina és la clau del seu èxit. "El planter", explica el Vicenç, "els fets i la històra ho diuen. De la nostra entitat han sortit jugadors internacionals. Els jugadors de la base són el factor més important del Industrias".

Per poder sobreviure i adaptar-se al ritme de creixement del futbol sala, l'Industrias ha hagut d'agafar-se a aquesta filosofia, la de potenciar els jugadors més joves: Han volgut que els nens de Santa Coloma creixéssin en un ambient esportiu i amb els valors del club. I, en un món on els diners importen molt, ells es consoliden com a club amb aquesta proposta: "El futbol sala ha fet un canvi gegant. És molt difícil competir amb les possibilitats econòmiques dels demés clubs. Per sort, som a Santa Coloma això volem potenciar la base", ha afegit.