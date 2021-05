4 mitos sobre las proteínas

La proteína está de moda, hay que reconocerlo y no pasa nada, la dietética siempre está sujeta a vaivenes dentro de las tendencias de los diferentes momentos, y no es extraño encontrarnos con temporadas en las que se criminaliza o ensalza al nutriente de turno.

Por ejemplo, hace décadas, a partir de los años 80 vivimos un proceso de criminalización de las grasas, una etapa de "lipofobia" en la que se huía a toda costa de este macronutriente. Era la época del todo bajo en grasas. Posteriormente y con el inicio de siglo, hubo un cambio y fueron los hidratos de carbono los que se convirtieron el nutriente más perseguido. Era la época de las dietas bajas en hidratos o incluso cetogénicas. Todavía vivimos coletazos de este enfoque.

Y hoy en día nos encontramos ante una nueva tercera etapa donde se valora especialmente la presencia de proteínas en nuestra alimentación como uno de los nutrientes estrella. Dentro de esta corriente actual seguimos teniendo mucho mito alrededor de las proteínas que vamos a intentar aclarar.

Este es sin duda el gran mito del que llevamos bebiendo desde los años 80. Todos los libros y apuntes de dietética clásica comentan que la proteína de origen animal es completa y que la de origen vegetal no lo es. En realidad depende mucho del alimento en cuestión, y en ambos orígenes tenemos proteínas completas e incompletas. Por ejemplo, las salchichas, el colágeno o el surimi no son precisamente fuentes de proteína envidiable por mucho que sean de origen animal.

Es cierto que los alimentos vegetales tienen de media menor cantidad de proteína, pero eso no implica que la dieta tenga que ser deficitaria en este nutriente. De hecho, no hay déficit proteico en las personas veganas.

Es decir que la proteína del arroz no solo se completa con lentejas, puede hacerse con carne, pescado, legumbres, mariscos...Y que la proteína de las legumbres no solo se completa con cereales , también puede hacerse con carne, con pan, con queso o cualquier otra fuente proteica.

Un baño de realidad

Verdaderamente y alrededor del planeta hay cientos de millones de personas que no tienen acceso o que deciden pasar su alimentación únicamente en productos de origen vegetal. Durante décadas no solo hemos tenido la información científica que expongo en el post si no también numerosos datos epidemiológicos y de sentido común que nos muestran que las dietas vegetales no representan ninguna carencia si están bien diseñadas.

Es importante que como sociedad reflexionemos sobre el estigma y la desinformacion qué generamos con algunos alimentos dado que muchas veces nos limitamos dejando fuera a alimentos que son más saludables de lo que creemos.