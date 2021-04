Lucía Martínez Argüelles es dietista-nutricionista y divulgadora en nutrición y alimentación.

Hace poco leía un tweet en el que una persona que estaba desayunando subía orgullosa una foto de su tostada de jamón con este texto “Van de sostenibles mientras comen aguacate de Perú, en lugar de producto del país”. Aseveraciones similares las podemos leer a menudo en redes sociales, siempre comparando algún alimento que se trae de muy lejos con otro que se produce aquí, y con más o menos tono burlesco o despectivo.

La mayoría de las veces son comentarios fácilmente rebatibles. En el caso del tweet que os comentaba, resulta que el aguacate no es un alimento imprescindible (spoiler: el jamón tampoco) y además no es necesario que venga de un lugar remoto, es decir, plantea una falsa dicotomía. Hace años que se producen aguacates en España, principalmente en la costa tropical de Granada, en la Comunidad Valenciana y en las islas. Para hacer la comparativa bien, debería haber elegido una tostada con aguacate andaluz y otra con aguacate peruano. Pero no se inventó twitter para que la gente usara argumentos sólidos o aparcara la demagogia.

¿Más cercano significa menos impacto medioambiental? Pero vayamos a lo interesante. Es cierto que el mensaje del consumo local o del Km0 ha calado, y por supuesto es un factor a tener en cuenta por cuestiones sociales, políticas y de soberanía alimentaria: mantener el entramado económico de una región, la producción local, apoyar a los agricultores y comer de temporada tiene implicaciones mucho más profundas que el mero recuento de la huella de C0². Pero si el factor en el que queremos fijarnos es la sostenibilidad, ahí es mucho más decisivo el alimento que elijamos que la distancia que éste haya recorrido. Y resulta también que los alimentos de origen vegetal ganan por goleada. Veganismo es conciencia. Getty Images/iStockphoto Esa es la conclusión a la que llegó en 2018 un estudio publicado en la revista Science y realizado por los investigadores Joseph Poore y Thomas Nemecek de la Universidad de Oxford, que comparó el impacto de cada paso de la cadena alimentaria de varios alimentos (uso de tierra, emisiones de metano de la propia producción, procesamiento, transporte, distribución y empaquetado). Para sorpresa de muchos, el transporte tiene un impacto ínfimo en comparación con otros factores como el uso de tierra o la emisión de metano. Lo podéis ver representado en esta imagen de manera muy gráfica. Buscad la rayita roja. Veréis como en el caso de la ternera, el transporte corresponde solo a un 0,5% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 80% corresponde al uso de tierra y lo que genera la propia actividad ganadera, sobre todo a las emisiones de metano del propio ganado. Así que la respuesta es no. Cercano no significa sostenible.